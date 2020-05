“Uitbreiding Super League is grote stap vooruit: de competitie wordt aantrekkelijker”

Volgend seizoen spelen er in de Super League, de hoogste klasse in het vrouwenvoetbal, 10 teams. Dan moet de manager vrouwenvoetbal bij de KBVB een tevreden vrouw zijn. “Deze uitbreiding is een eerste grote stap. We mogen niet te snel willen gaan”, zegt Katrien Jans.

De FIFA luidde half april nog de alarmbel dat vrouwenvoetbal wellicht zwaarder zal getroffen worden door het coronavirus. Maar in België kregen we het heuglijke nieuws dat de hoogste klasse in het vrouwenvoetbal wordt uitgebreid naar 10 ploegen.

Katrien Jans: “Het is een grote stap vooruit. De voorbije jaren wou of durfde niemand de stap te zetten. We hoopten voor volgend seizoen op twee extra clubs, dat het er nu meteen vier zijn, is heel mooi.”

“Een competitie met zes en constant tegen elkaar, dat was te weinig en ook niet leuk voor de clubs. Met tien wordt de competitie veel aantrekkelijker. De formule? We krijgen een heen- en terugronde, en daarna een Play-off 1 met de top vijf en Play-off 2 met de laatste vijf.”

Een terugkeer naar de BeNeLeague is nu gewoon niet aan de orde. We moeten deze competitie met 10 teams gewoon een kans geven. Katrien Jans

"We moeten nieuwkomers aanpassingsperiode gunnen"

Is er schrik voor een te groot niveauverschil tussen de nieuwkomers en de andere ploegen? “Het is natuurlijk afwachten tot de competitie begint, dan zullen we het zien.”

“Maar als ik kijk naar de transfers die ook de nieuwkomers al gedaan hebben, dan heb ik de indruk dat ook zij zich mooi aan het versterken zijn, met speelsters met ervaring in de Super League”, denkt Jans.

“Daarnaast zal er misschien een aanpassingsperiode nodig zijn en die moeten we ze ook gunnen, kijk naar hoe het was met de Belgische clubs in de BeNeLeague.”

Sommige clubs, zoals Gent en Genk, lieten weten dat ze maar wat graag een nieuwe BeNeLeague zouden hebben. “Een terugkeer naar de BeNeLeague is nu gewoon niet aan de orde. We moeten deze competitie met 10 teams gewoon een kans geven.”

“Deze uitbreiding is een eerste grote stap"

In de voorbije jaren durfden clubs de stap niet te zetten, wat is er volgens Jans veranderd? “Om te beginnen maakten we het mogelijk dat profclubs (leden van de Pro League) met hun vrouwenteam naar de Super League konden promoveren, als ze dat wilden. Zulte Waregem en Charleroi hebben dat dus gedaan.”

“Ik wil wel benadrukken dat de Super League open blijft! Het wordt geen competitie enkel voor Pro League-clubs. Clubs als Aalst en White Star, die al jaren meedraaien en perfect werk leveren, ook voor die clubs staat de Super League open.”

“Er zijn zeker nog clubs die ermee bezig zijn, maar die nog aan het groeien zijn en die stap nog niet willen zetten. Ik denk bijvoorbeeld aan KV Mechelen. Maar stel dat morgen plots alle profclubs de stap wagen, dan moet je realistisch zijn, dat gaat gewoon niet. Er zijn niet genoeg speelsters om dan kwalitatief te zijn.” “Deze uitbreiding is een eerste grote stap. We mogen niet te snel willen gaan, ook al zit er veel talent in de jeugd. Liever een goeie en kwalitatieve competitie met 10, dan een competitie met 15 waarin het niveauverschil heel groot is.”

Wij willen van de Super League een echt merk met een eigen identiteit maken en ook kwalitatief een steeds sterkere competitie.

"Het nieuwe tv-contract zal zorgen voor meer visibilteit”

Jans ziet nog een oorzaak voor de uitbreiding. “Iedereen ziet en voelt dat er beweging is in het vrouwenvoetbal en de -competitie. Het nieuwe tv-contract, waarin de Super League is opgenomen, is daar een voorbeeld van."

“Dat zal zorgen voor meer visibiliteit, wat dan weer belangrijk is voor sponsoring voor de clubs en voor ons. Wij willen van de Super League een echt merk met een eigen identiteit maken en ook kwalitatief een steeds sterkere competitie."

De clubs krijgen van de KBVB én de Pro League financiële ondersteuning. “Dat geld moet ingezet worden om verder te professionaliseren: dus voor omkadering, infrastructuur en begeleiding van de speelsters en niet om bijvoorbeeld speelsters te betalen. Want dat is cruciaal voor de ontwikkeling van de competitie."

“Trouwens, Aalst en White Star Woluwe (die niet samenhangen met een profclub) krijgen evenveel, ook van de Pro League. Dat is een mooi voorbeeld van hoe bond en Pro League samenwerken om de vrouwencompetitie verder te laten ontwikkelen."

“We moedigen aan dat de vrouwenpoot zo veel mogelijk steun krijgt”

Zijn er regels over de samenwerking tussen de profclubs bij de mannen en het vrouwenteam? “Wij kunnen natuurlijk niets opleggen, maar met de Pro League moedigen we wel aan dat de vrouwenpoot zo veel mogelijk gesteund wordt”, legt Jans uit.

“Dat kan voor een deel financieel zijn, maar ook op veel andere manieren: profclubs hebben zo veel infrastructuur en knowhow op het gebied van voedings- en trainingsleer. Dus een profclub kan de vrouwenafdeling op heel veel manieren ondersteunen. En het ideale is dat op termijn de vrouwensectie gewoon een onderdeel is van het geheel, maar zoals gezegd: dat kunnen we niet opleggen.”