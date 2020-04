Vuelta wordt ingekort tot 18 ritten en start in het Baskenland

De 75e editie van de Ronde van Spanje zou normaal gezien in Utrecht van start gaan, maar door de verschuiving op de wielerkalender was dat praktisch niet meer haalbaar. Het Baskische Irun zal daarom de nieuwe vertrekplaats zijn. De eerste etappe gaat van Irun naar Eibar.

Daarnaast zal de Vuelta dit jaar maar 18 etappes tellen i.p.v. 21. Er zouden oorspronkelijk 3 ritten gereden worden in Nederland, maar die worden niet vervangen. De Vuelta zal zo voor het eerst in 35 jaar nog eens minder dan 21 etappes tellen. Het is tevens van 1961 geleden dat de Spaanse rittenkoers in het Baskenland begon.

De exacte data voor de ritten in de Ronde van Spanje zijn nog niet bekend. Die communicatie volgt op dinsdag 5 mei.

"Je hoopt natuurlijk dat je nooit dit soort grote veranderingen moet doorvoeren", zegt Vuelta-directeur Javier Guillién. "Maar we moeten begrip tonen voor de huidige situatie. Het is organisatorisch gezien gewoon heel moeilijk om zo laat nog de officiële vertrekplaats te vervangen."

"In het Baskenland bestaat er een grote passie voor het wielrennen, en dat maakt deze wijziging in de planning heel wat aangenamer. Hoe dan ook hopen wij dat deze ongeziene gezondheidscrisis snel opgelost kan worden en alles terug normaal wordt, inclusief de Vuelta. Die zal in 2021 weer in zijn traditionele format bestaan met 21 ritten en 2 rustdagen."