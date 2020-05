VIDEO: Een blik achter de schermen van het onlineracen met Sam "Snelle Eddy" Dejonghe

Een stuur, pedalen een comfortabele stoel en een scherm

Zelfs praten met het team is mogelijk. Dejonghe: "Tegenwoordig kan je effectief met jouw spotter is op het circuit. Die geeft door waarop je moet letten: in welke positie je ligt en wie probeert in te halen."

Sam heeft maar één scherm, maar er zijn simulatoren die tot 3 schermen hebben. "Dat is om de de tunnelvisie in een auto ietwat na te bootsen", legt hij uit. "Sommige racers kiezen voor een liggend model zoals in een formulewagen. Ik heb een kuipstoel die in gewone raceauto geïnstalleerd kan worden."

Sam Dejonghe, testrijder bij het Formule E-team Mahindra Racing, neemt ons mee naar de kamer waar zijn simulator staat opgesteld: "Het is een redelijk simpele opstelling, niet zo heel groot. Er zijn verschillende modellen beschikbaar, maar de basis is overal hetzelfde: een stuur, pedalen, een stoel die goed en comfortabel zit en een scherm."

iRacing en Assetto Corsa

De keuze van de omstandigheden waarin je rijdt kan heel specifiek zijn: "Je kan op randomracen en dan kiest de computer voor jou. Je kan zelf ook een race maken: goed weer, regen of erger, het uur van de race met minder daglicht bijvoorbeeld. Maar als je een officiële race rijdt, is het de administrator van het spel die de regels vastlegt zodat ze voor iedereen hetzelfde zijn.”

Als je racesetup verbonden is met een (spel)computer ben je klaar om te racen. Sam Dejonghe: "Je kan kiezen uit alle circuits van de wereld en er zijn verschillende soorten software die je kan downloaden. iRacing en Assetto Corsa zijn de bekendste. Daar moet je echt wel zitten als je in het simulatiewereldje een ranking wil halen.”

Racen met helm...of met pruik?

Ook de helm van Sam Dejonghe ligt binnen handbereik naast de simulator, maar die zet hij thuis niet op.

"Het kan, maar ik vind het overdreven", legt hij uit. "Het is heel warm en om die dan in huis een paar uur op je hoofd te zetten is niet handig. Hij staat er gewoon om het contact niet te verliezen. Een beetje zielig, maar zo blijf ik toch een beetje in die racesfeer."

De helm laat hij dan wel staan, de pruik van Snelle Eddy daarentegen is wel altijd bij de hand. "Het is iets extra's", lacht hij. "Een teken van zelfvertrouwen…en dat help wel in de online races. Het is als het ware een alter ego. Ik verander dan echt van persoon."

"Bovendien trek ik dan ook nog een bomberjacket aan om mijn outfit te vervolledigen. De enige die het maar niks vindt is mijn vriendin", grijnst de teammaat van Tom Boonen in het Belcarkampioenschap.