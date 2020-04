Van Den Spiegel: "Er komen langzaam maar zeker kopzorgen over veldritkalender"

"Organisatoren kijken hoe ze budgetten rond krijgen"

In het veldrijden organiseert Flanders Classics de Superprestige en de vernieuwde Wereldbeker.

"Langzaam maar zeker beginnen er wat kopzorgen aan te komen over de veldritkalender. We zullen met een overlap zitten die we normaal niet hebben tussen de weg en het veld. We gaan er bijvoorbeeld vanuit dat Wout Van Aert en Mathieu van der Poel lang op de weg zullen rijden."

"We zullen eens goed moeten kijken naar de veldritkalender voor komende winter. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de veldritkalender dezelfde return kan hebben? Daar moeten we ons ook mee bezig houden."

"Daarnaast zijn er zijn ook organisatoren van veldritten die nu hun budgetten moeten rond krijgen. Budgetten in het veld komen van ticketing, VIP's en sponsoring. Het zijn niet de gemakkelijkste tijden om daar aan te beginnen."

"De hele crisis helpt niet. Er zijn al een aantal organisatoren die beginnen plannen te maken hoe ze hun budget rond zullen krijgen."