Thomas Bach: "Uitstel Olympische Spelen kost IOC honderden miljoenen dollars"

Om de exacte financiële schade op te meten, is het volgens Thomas Bach nog te vroeg. Maar "de uitgestelde Spelen zullen het IOC "honderden miljoen dollars kosten", schrijft de IOC-voorzitter in een brief aan de olympische beweging.



"Als onmiddellijke maatregel hebben we alle olympische subsidies aan de nationale comités al uitgebreid, zodat ze hun voorbereidingen op de spelen kunnen dekken/ Dat geldt ook voor de 1.600 atleten die we met een beurs steunen en het IOC-vluchtelingenteam."

Het uitstellen van de Spelen naar 2021 noemt Bach "een ongekende uitdaging". "Dit is een première in onze lange olympische geschiedenis en een enorme taak voor het IOC, onze Japanse partners en alle leden van onze olympische gemeenschap. Deze nieuwe situatie vereist solidariteit, creativiteit, vastberadenheid en flexibiliteit."

"Allemaal zullen we offers moeten brengen en compromissen moeten sluiten. Maar de olympische vlam kan het licht zijn aan het einde van de donkere tunnel."