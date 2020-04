Michael Matthews trok van Monaco naar Slovakije en zit daar nu de verplichte quarantaine uit

Michael Matthews (29) nam begin deze maand deel aan de virtuele Ronde van Vlaanderen. Hij deed dat vanuit Monaco, waar de Australiër een appartement heeft.

Matthews vindt er tijdens het seizoen de perfecte trainingsomstandigheden, maar in Monaco geldt tijdens de coronacrisis een strikte ophokplicht.

Net als onder meer Philippe Gilbert, Jasper Stuyven en Tim Wellens moest "Monegask" Matthews zich de voorbije weken dus beperken tot sessies op de rollen.

Dat zal binnenkort veranderen voor Matthews, al heeft dat niets te maken met eventuele versoepelingsmaatregelen in Monaco.

"Ik zit momenteel in Slovakije", verklaarde de Australische sprinter van Sunweb gisteren bij Het Laatste Nieuws. "We zijn vorige week naar hier gereisd."

"Mijn vrouw is van hier afkomstig. We hebben hier een beetje meer ruimte. In Monaco zaten we met een kleine baby op een klein appartement.”

“Ik ben hier nog niet buiten geweest. Dat is voor eind volgende week. Vanochtend (dinsdagochtend) deed ik nog een coronatest om te checken hoe we ervoor staan. Ik fiets hier op het terras op de rollen."