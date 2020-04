Leeds United rouwt om clubicoon Trevor Cherry

Trevor Cherry was 72. Bij Leeds United werd hij beschouwd als een clubmonument. In totaal speelde hij 486 wedstrijden voor de Engelse club tussen 1972 en 1982.

"We zijn diep bedroefd om het onverwachte en plotse overlijden van clublegende Trevor Cherry", meldt Leeds United. "



In 1974 hielp Cherry Leeds aan de titel in de Premier League. Een jaar later speelde hij met Leeds de finale van Europacup I, de voorloper van de Champions League. Bayern München was toen een maatje te sterk.

Cherry was ook Engels international. 27 keer kwam hij in actie voor de nationale ploeg. In 1980 mocht Cherry als invaller mee naar het EK in Italië. Engeland werd toen uitgeschakeld als 3e in een groep, achter groepswinnaar België en het gastland. Cherry kreeg toen alleen tegen Spanje een invalbeurt.