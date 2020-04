Kapitein Hendrik Tuerlinckx blijft een jaar langer bij Knack Roeselare

Hendrik Tuerlinckx (32) was na 12 jaar bij Roeselare aan het kijken voor een buitenlands avontuur. Maar de coronacrisis goeide roet in het eten.



Bij Roeselare zette hij nu zijn krabbel onder een contractverlenging van 1 seizoen.



"We willen Hendrik bedanken voor zijn loyaliteit. Er was in het tussenseizoen heel wat interesse voor hem van enkele buitenlandse topclubs. Maar Hendrik

koos opnieuw voor zijn “club of hearts”", schrijft Knack Roeselare.

Tuerlinckx heeft met Roeselare al heel wat trofeeën prijken in zijn prijzenkast: 7 bekerwinsten, 6 landstitels en 5 supercups.

Dit seizoen had daar nog een landstitel kunnen bijkomen. Tuerlinckx zou met Roeselare de Final Four spelen tegen Maaseik, Aalst en Achel. Maar wegens de coronapandemie werd de competitie stilgelegd zonder een kampioen aan te wijzen.