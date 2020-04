Ex-coronapatiënt Fernando Gaviria: "Heb een paar dagen met veel angst geleefd"

Twee maanden geleden raakte Fernando Gaviria besmet met het coronavirus tijdens de UAE Tour in de Emiraten. De wielrenner moest er een maand in quarantaine blijven.

"Ik ben er even slecht aan toe geweest, maar gelukkig ligt dat allemaal achter me", deelt Gaviria mee in een videoboodschap op de sociale media. "Ik begin nu weer met trainingsactiviteiten in en rond het huis en ben heel blij dat ik deze stap heb kunnen zetten."

Eind vorige maand keerde Gaviria terug naar Colombia, waar hij nog eens een maand herstelde van de gevolgen van het virus. "We hebben allemaal gedacht dat dit niet zo ernstig was", zegt hij, "maar ik heb toch een paar dagen met veel angst geleefd."