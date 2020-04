Emma Meesseman verkozen bij 5 beste speelsters van de EuroLeague

"Emma Meesseman is pure klasse", schrijft de internationale basketbalfederatie FIBA. "Nadat ze in 2019 tot MVP van de WNBA Finals verkozen werd, speelde ze alweer een uitstekende campagne in de EuroLeague. Haar team is enorm sterk, maar Meesseman stak er toch weer bovenuit."

"Liefst 67 procent van haar schotpogingen lukten, goed voor gemiddeld 14 punten per wedstrijd. Per match was ze ook goed voor 4,6 rebounds en 3,2 assists."

Vergezellen Meesseman in de top 5 van de beste speelsters: lina Iagupova (Fenerbahçe), Cecilia Zandalasini (Fenerbahçe), Alyssa Thomas (ZVVZ USK Praha) en Sandrine Gruda (Famila Schio).