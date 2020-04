Definitief: de Vuelta start dit najaar zeker niet in Nederland

De Vuelta zal dit jaar op een nog onbekende datum in het najaar doorgaan omwille van de wereldwijde coronacrisis, die de wielerkalender helemaal overhoop haalde. Mogelijk krijgt Utrecht wel een nieuwe kans de Vuelta te openen, in 2022.

In dat scenario blijkt het onmogelijk om nog te starten in Utrecht. De Vuelta-organisatie laat weten dat het technisch onhaalbaar is om drie etappes in Nederland te rijden vanwege de beschikbaarheid van accommodaties en het parcours in die periode.

De Vuelta zou dit jaar normaal van start gaan in Nederland, met Utrecht als startplaats en 3 etappes op Nederlandse bodem. Maar het coronavirus heeft roet in het eten gestrooid, waardoor de Ronde van Spanje pas dit najaar zal verreden worden.

"Een enorme ontgoocheling"

"Dit is uiteraard een grote teleurstelling", reageert Martijn van Hulsteijn van het Nederlandse organisatiecomité. "Samen met alle betrokken partijen hebben we onderzocht of een Vuelta-start in de herfst haalbaar was, maar het bleek een onmogelijke opdracht."

"We zouden in die periode niet over de nodige infrastructuur kunnen beschikken en bovendien zijn er in het najaar ook heel wat wegenwerken gepland. De impact zou gewoon te groot zijn."

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht vult aan: "Daarnaast is er ook nog te veel onzekerheid over het coronavirus. Deze beslissing is natuurlijk een enorme ontgoocheling, maar de gezondheid komt op de eerste plaats."