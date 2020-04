Cédric Van Branteghem woont in Zweden: "Social distancing zit hier in de cultuur"

"De bevolkingsdichtheid is hier veel minder groot"

"Ik ben blij om hier te zitten", zegt huidig Memorial-directeur en ex-atleet Cédric Van Branteghem. "We zijn wel voorzichtig in de vrijheid die we krijgen. Ik werk van thuis en beperk sociaal contact."

"De winkels zijn hier open, maar we gaan niet naar drukke winkelstraten. Ik ben wel 1 keer naar een pizzaria geweest, maar toen had ik vooraf opgezocht of het druk was. Er waren daar ook een aantal tafeltjes weggenomen. Voor het overige loop of fiets ik gewoon nog, maar dat mag in België ook."

Hoe komt het dat men in Zweden zoveel vrijheid krijgt in deze coronatijden? "Social distancing en de regels strikter opvolgen zit een beetje in de cultuur van de Zweden. Als ze elkaar zien, geven ze sowieso geen kus of hand. Dan zwaaien ze eens naar elkaar. Enkel als je iemand heel goed kent, wordt hier geknuffeld."

"De bevolkingsdichtheid is hier ook een pak minder groot dan in België. Zweden is een veel groter land dan België, maar het heeft toch 1 miljoen minder inwoners."