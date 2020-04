Cédric Van Branteghem: "Willen de Memorial absoluut laten plaatsvinden"

Geen massa-evenementen in ons land tot en met 31 augustus. Amper 4 dagen later staat de Memorial Van Damme op de sportkalender. "We zijn absoluut van plan om de Memorial door te laten gaan", klinkt het bij Memorial-directeur Cédric Van Branteghem.

"We weten nog niet op welke manier. We zijn allerlei scenario's aan het bekijken en hebben bijna dagelijke contact met virologen en overheidsinstanties. Misschien zal het met beperkt publiek zijn of met alleen maar Europese atleten. Het is nog wat vroeg om daar uitspraken over te doen."

"We gaan er zeker iets tofs van maken, dat staat vast. We zijn met allerlei concepten aan het spelen."