ASO, met de A van almachtig: "Noem het chantage: stel je voor dat je ruzie maakt..."

Bij ASO weten ze wel al stilaan hoe laat het is. Na veel vijven en zessen kreeg de Tour de France enkele weken geleden het tijdslot 29 augustus-20 september toegewezen. Het eerste puzzelstuk was daarmee gelegd, de rest moet nu volgen en wachten.

"Niet naar de Tour mogen is het nekschot voor een ploeg"

"Een EK of WK voetbal werkt met een cyclus. De Tour is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat gigantisch sterk staat. ASO weet dat en gebruikt het."

"Vergis je ook niet: ASO is heel sterk. De wielersport is niet zo groot, maar de Tour is voor velen het grootste sportevenement ter wereld dat jaarlijks terugkeert."

"Meer dan 10 jaar geleden had je de beloftevolle Unibet-ploeg met Frank Vandenbroucke. Die ploeg is eigenlijk enkel en alleen gestopt omdat ze niet naar de Tour mochten."

"Tijdens het seizoen is de Tour twee derden van onze return in exposure. Stel je voor dat je ruzie maakt en dat je niet mag komen."

ASO is het grote machtsblok, de Tour is de melkkoe en bijna niemand durft tegen de Franse schenen te stampen. Correct, of is dat een vertekend beeld?

Flanders Classics: "De Tour is nog altijd de Tour"

Door zijn machtspositie en door de Tour de France weegt ASO fors op de besluitvorming, erkent ook Tomas Van Den Spiegel, die voor Flanders Classics mee debatteert over de nieuwe wielerkalender.

"Heel veel sponsors willen in de monumenten en in de Tour gezien worden", legt Van den Spiegel uit. "Het is een vicieuze cirkel. Het is de kip of het ei."

"Bij Flanders Classics is het altijd onze houding geweest om naar het volledige model te kijken, om een structurele oplossing te krijgen waar iedereen beter van wordt. Je moet de huidige taart niet in meer stukken of anders verdelen, de taart moet groter worden."

"Maar enkele zaken zijn moeilijk manoeuvreerbaar. De Tour is nog altijd de Tour. Zolang de Tour zijn machtspositie behoudt en zolang we niet durven na te denken over een andere kalender, wordt het een zeer moeilijke oefening."