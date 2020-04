Ajax hervat trainingen in groepjes van drie: "We zijn heel blij"

De voetbalcompetitie in Nederland werd vorige week beëindigd. Er is geen landskampioen aangeduid en er zijn ook geen stijgers of dalers. Er zit dus niets anders op dan het vizier op volgend seizoen te richten.

Ajax, dat op kop van de Eredivisie stond na het stopzetten van de competitie, heeft vandaag voor het eerst weer getraind. Dat gebeurde in groepjes van drie, met maximaal zes spelers op het veld.

"Het is heel prettig", zegt trainer Erik ten Hag op de clubwebsite. "We hebben zo lang thuis moeten werken. Je ziet het enthousiame bij iedereen."

"Er zijn drie blokken per dag met telkens zes spelers op het veld. Het belangrijkste is dat ze na bijna twee maanden opnieuw plezier hebben en de bal weer voelen. Het is nog maar een beginnetje, maar wel een positief vooruizicht."

De club uit Amsterdam houdt zich aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Zo moeten spelers en trainers anderhalve meter afstand van elkaar houden. Op beelden is ook te zien dat de spelers ze meestal handschoenen dragen.