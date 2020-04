ADO verwijdert kunstgrasveld en gaat weer op echt gras voetballen

Omdat het seizoen in Nederland door het coronavirus vroeger dan voorzien afgelopen is, kan ADO ook eerder dan gepland beginnen met de werken aan het grasveld. Omdat er meer tijd is, kiest de club ook voor het zaaien van gras in plaats van graszoden.

In Nederland was er de voorbije jaren veel discussie over voetbal op kunstgras. Bij ADO zijn ze dan ook opgetogen dat er vanaf volgend seizoen opnieuw op echt gras gevoetbald zal worden in Den Haag.

"Dit is een groot moment voor de club en de stad", zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi op de website van de club. "Een belangrijke wens gaat in vervulling. We hebben 7,5 jaar op kunstgras gespeeld en we kunnen niet wachten om weer het echte gras te ruiken in ons stadion."