"Japan kan Spelen moeilijk organiseren als pandemie niet onder controle is"

De Olympische Spelen in Tokio hadden moeten plaatsvinden in de zomer van dit jaar. Door de uitbraak van het coronavirus zijn ze uitgesteld naar volgend jaar, maar het is lang niet zeker of de Spelen in 2021 wél kunnen doorgaan.

"We moeten de Spelen organiseren als een feest voor de overwinning van de mens op de ziekte. Dat kan dus pas als het virus ook echt overwonnen is", zegt Japans premier Abe aan het parlement.

"De ontwikkeling van een vaccin en een behandeling zijn daarbij van het grootste belang. We hebben altijd gezegd dat we de Olympische en Paralympische Spelen op een veilige en succesvolle manier zouden organiseren voor de atleten en de toeschouwers. Ik denk dat de Spelen niet succesvol kunnen plaatsvinden als de pandemie niet onder controle is."

De verklaringen van de regeringsleider komen een dag na die van de voorzitter van het olympisch organisatiecomité Yoshiro Mori, die dinsdag zei dat de Spelen moeten worden afgelast als de pandemie volgend jaar niet onder controle is. Een woordvoerder van het organisatiecomité verklaarde vervolgens echter dat de opmerkingen van Mori alleen zijn persoonlijke gedachten weerspiegelden.