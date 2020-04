"Herstart Bundesliga, maar zet bij positieve test het hele team in quarantaine"

Donderdag organiseert bondskanselier Angela Merkel een videoconferentie met de minister-presidenten van de deelstaten om de verdere aanpak van de coronacrisis te bespreken. Ook het voetbal zal ter sprake komen. Het plan is om in weekend van 8-10 mei de competitie te hervatten achter gesloten deuren.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de Duitse sportministers dat ze groen licht geven voor een herstart van de competitie, maar dat er bij een positieve controle streng moet worden ingegrepen. "Bij een positief geval van een speler of begeleider moet het hele team in quarantaine", vinden ze.

Maar dat is nog niet beslist. De Duitse profliga werkte met het oog op een hervatting van de competitie een gedetailleerd gezondheidsplan uit. De sportministers loven de maatregelen die erin staan, maar de vraag wat er moet gebeuren bij een positieve coronatest is een werkpunt in het document. Volgens de ministers ligt de volledige verantwoordelijkheid in zo'n scenario bij de lokale gezondheidsdiensten.