Wilfried Meert: "Zal geen Memorial zijn zoals andere jaren"

"Als we pakweg in juni de toelating krijgen om te organiseren, dan zullen we klaar zijn. Als dat achter gesloten deuren moet, zullen we er eens goed over moeten nadenken. Een scenario met een beperkt publiek kan ook."

Tot 31 augustus mogen er in België geen massa-evenementen georganiseerd worden. Enkele dagen later, op vrijdag 4 september, staat de Memorial Van Damme op het programma.

"Impact op de atletiek is groot, sportief en financieel"

Zelfs als de Memorial kan doorgaan, is er nog het probleem van de atleten. "Ik denk dat het vooral Europese atleten zullen zijn, want ik verwacht niet dat Amerikanen of Jamaicanen al zullen mogen reizen", zegt Wilfried Meert. "Hetzelfde geldt voor Afrikanen."

"Dan kunnen we alleen maar hopen dat binnen Europa de grenzen opnieuw open zijn en dat Europese atleten die nog aan het trainen waren voor het EK (dat intussen afgelast is, red) nog uitkijken naar enkele meetings om nog iets van hun seizoen te maken."

"De managers van de Amerikaanse atleten die ik sprak, beseffen al dat het een verloren seizoen zal zijn. De impact op de atletiek is groot. Voor de topatleten die mikten op de Olympische Spelen is het een rampjaar. Europeanen hadden nog het EK om naar uit te kijken, maar dat is nu ook weggevallen. En ook financieel is het een harde klap."