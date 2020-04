Wereldatletiekbond richt fonds op om atleten te steunen tijdens coronacrisis

Ook het atletiekseizoen ligt al een tijdje stil. Het WK indoor en de Olympische Spelen werden met een jaar verplaatst naar 2021. Het EK, eind augustus in Parijs, werd afgelast.

World Athletics hoopt het outdoorseizoen wel te hervatten op 8 en 9 augustus met nationale kampioenschappen, maar beseft dat dit voor veel atleten een streep door de rekening is. "Een deel van de inkomsten van onze profatleten bestaat uit competitiepremies", verklaarde Sebastian Coe. "Veel atleten kennen financiële problemen omdat de competities de voorbije twee maanden niet konden plaatsvinden."

Daarom is er een fonds van 500.000 dollar opgericht. De werkgroep die bepaalt hoe het geld verdeeld zal worden, komt deze week een eerste keer samen. Coe leidt die werkgroep die de verzoeken van de continentale federaties zal behandelen.

"We zijn er ons maar al te goed van bewust dat het atletiekseizoen, op piste en op de baan, zwaar lijdt onder de coronapandemie. In afwachting van een wenselijke hervatting doen we ons uiterste best om zo veel mogelijk sporters, dankzij de fondsen, te helpen."