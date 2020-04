Voorzitter Tokio 2020: "Als virus niet onder controle is, annuleren we Spelen in 2021"

Het Tokio 2020-comité besliste vorige maand samen met de Japanse regering en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Spelen van 24 juli tot 9 augustus 2020 exact een jaar op te schuiven naar 23 juli-8 augustus.

Heel wat wetenschappers waarschuwden al dat die Spelen niet zomaar een feit zullen kunnen zijn en dat er wellicht een vaccin nodig is om ze veilig en gezond te organiseren. Yoshiro Mori, voorzitter van Tokio 2020, was duidelijk in een interview met de Japanse sportkrant Nikkan: "Als de pandemie nog woedt, zullen we de Spelen moeten annuleren."

Hij legde uit dat een tweede uitstel van de Olympische Spelen niet mogelijk is, "zowel voor de atleten als voor de organisatie". Maatchappelijk en financieel is het niet haalbaar. Het uitstel zou tussen de 3 en 6 miljard dollar (2,75 en 5,5 miljard euro) kosten, die gedeeld worden tussen de verschillende stakeholders.

Voor het uitstel zou Japan ook al bijna 25 miljard euro hebben geïnvesteerd, waar bij de toekenning in 2013 uitgegaan was van een budget van 6,2 miljard euro.



"We vechten nog steeds tegen een onzichtbare vijand", vervolgde Mori. "Het doel is volgend jaar de Spelen te organiseren in "vrede", maar dat moeten we nog afwachten."