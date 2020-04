Voorzitter La Liga heeft weinig begrip voor stopzetten Ligue 1

De Franse regering hakte vandaag de knoop door: de Ligue zal dit seizoen niet meer worden hervat. Maar als het regent in Parijs, druppelt het niet in Madrid. In Spanje ligt het scenario op tafel om ten vroegste vanaf 29 mei de competitie te hervatten achter gesloten deuren.

"Ik begrijp niet waarom er meer risico zou bestaan om voetbalwedstrijden achter gesloten deuren te spelen, met alle voorzorgsmaatregelen die er zijn, dan te werken aan een montageband of op een vissersboot in open zee", zegt Javier Tebas.

"Als de belangrijke economische sectoren hun activiteiten niet kunnen hervatten, op een veilige en gecontroleerde manier, dan riskeren ze te verdwijnen. In andere landen zijn de clubs opnieuw aan het trainen. Dat is het voorbeeld dat we moeten volgen."

Volgens een rapport van La Liga was de voetbalindustrie vorig jaar goed voor 1,37 procent van het bruto binnenlands product in Spanje. "In Spanje is het voetbal een belangrijke economische motor die we moeten reactiveren", onderstreepte Tebas. "Daarop concentreren wij ons bij La Liga. We willen het zo snel mogelijk en op een verantwoordelijke manier doen."