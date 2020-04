UEFA wil op 25 mei weten of en hoe de voetbalcompetities hervat worden

Door de coronacrisis blijft de afronding van het voetbalseizoen een vraagteken. In alle Europese landen wordt er naar een oplossing gezocht. Zo werd in Nederland beslist om er definitief een punt achter te zetten. In ons land zou de Raad van Bestuur van de Pro League dat ook graag doen, maar de Algemene Vergadering moet daar op 4 mei nog over stemmen.

Voor 25 mei moet er in elk geval overal een definitieve beslissing genomen zijn. Dat vraagt de UEFA. De UEFA begrijpt dat niet alle competities nog een bevredigend einde zullen krijgen, maar hoopt dat er nog zoveel mogelijk gevoetbald zal worden. De bedoeling is dat ook de Champions League en Europa League nog een winnaar krijgen.