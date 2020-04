Tom Boonen blijft met comeback in z'n hoofd: "Zou ik nog meekunnen in Roubaix?"

Begin maart verraste de 39-jarige Tom Boonen door op Studio Brussel te zeggen dat een comeback als wielrenner een optie was.

Tim Declercq is benieuwd naar de comebackplannen en vroeg Boonen of hij eraan denkt om dit najaar Parijs-Roubaix te rijden.

"Neen, want ik ga voorlopig maar 1 à 2 keer fietsen per week", vertelt Boonen in een Instagram Live van Napoleon Sports. "Momenteel werk ik vooral veel in mijn tuin. Mijn conditie is dus niet zo goed."

Maar een comeback blijft wel in het hoofd spelen van Boonen. "Dat idee is ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Maar door de coronacrisis is dat wat stilgevallen."

"Ik vraag me gewoon af hoe moeilijk het zou zijn om nog mee te kunnen in Parijs-Roubaix. Maar eerst moeten we het coronabeestje overwinnen, daarna zien we wel."