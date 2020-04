Tennisclub Lovanium maakt zich klaar om 700 leden te ontvangen: "Gezond verstand"

De club zit dus zelf nog met vragen, maar is ook voorbereid op vragen van de leden, ook volgende week: "We gaan een vorm van permanentie voorzien om de leden bij eventuele vragen bij te staan. De club zal misschien iets beperkter open zijn, maar een van de bestuursleden zal altijd aanwezig zijn."

"Ik verwacht dat handgels en dergelijke meer van toepassing zullen zijn", zegt Peys. "Maar ook dat er nog heel wat regels zullen bijkomen waar we nu nog geen weet van hebben." Hij geeft bijvoorbeeld het voorbeeld van sproeiinstallaties. "Dat is al moeilijker om coronaproof te maken. Ik denk dat we die zullen moeten afkoppelen. En wat met de sleepnetten?"

Tennis is een redelijk contactloze sport: "Maar het had niet sneller gekund dan ze nu doen", meent Peys.

"Misschien kan privéles"

Wie tennis zegt, zegt ook tennisles. Maar dat mag voorlopig alleen maar privé met 2 personen, bevestigde de federatie ondertussen.

Er mag voorlopig ook alleen maar enkelspel gespeeld worden op outdoorterreinen. TC Lovanium, dat ook indoorcourtsheeft, hoopt dat er volgende maandag niet meteen een stormloop van leden zal zijn: "We gaan in eerste instantie uit van het gezond verstand van onze leden. 700 leden op 7 outdoorterreinen, dat zal een beetje dringen zijn. Maar het is maar een voorlopige maatregel, zodat de leden op een veilige manier kunnen sporten."

Financieel is vooral het wegvallen van de tennislessen en de horeca een serieuze tegenvaller. Qua lidgelden was al zo'n 70 procent geïnd voor 14 maart, de dag van de coronamaatregelen. "We verwachten nog een extra toeloop, maar ik betwijfel dat we die 30 procent kunnen bijbenen."

Van competitietennis is nog lang geen sprake. "Dat is afwachten. Interclubs zijn al lang uitgesteld. We zijn vooral blij dat we onze club weer mogen openen voor recreatief tennis met z'n tweeën of in gezinsverband."