Red Flame Heleen Jaques na uitstel EK: "Moet net als Pieter Timmers keuze maken"

Voor Red Flame Heleen Jaques was het uitstel van het EK een domper. "Dat kwam toch aan. De kans was heel groot dat ik na het EK van 2021 ging stoppen met voetballen, dat was het droomscenario om op het EK afscheid te nemen." Jaques vierde iets meer dan een week geleden haar 32e verjaardag en zal dus 34 zijn als het EK begint. “Nu het een jaar opschuift, zal ik zoals Pieter Timmers een keuze moeten maken – maar daar is het nu nog te vroeg voor. Wel zeker is dat ik volgend seizoen nog speel en hopelijk kan meehelpen aan de kwalificatie.” Kassandra Missipo, de verdedigende middenvelder van de Red Flames hoeft zo’n keuze niet te maken. “Maar ik vond het toch ook jammer. Je hebt een plan in je hoofd en dan moet dat aangepast worden.” “Maar intussen zie ik het als een kans om mijn spel bij te schaven en te werken aan mijn minpunten. Dus daarvoor is het misschien zelfs goed. Je moet positief denken en het zien als een kans!”



"We zijn op de Algarve Cup stevig met de neus op de feiten gedrukt"

De Red Flames maakten zich na het oefentoernooi van de Algarve Cup op voor een cruciaal duel in de EK-kwalificatiecampagne met concurrent Zwitserland. Die match is van april naar (wellicht) september verschoven. “Ik denk dat we op de Algarve Cup (begin maart) enkele heel goeie tegenstanders hadden en we moeten eerlijk zijn: we zijn eens stevig met de neus op de feiten gedrukt”, zegt Jaques. In de match voor de vijfde plaats verloren de Belgische vrouwen met 0-4 van Denemarken. "Op de Algarve Cup is het inderdaad niet gelopen zoals het moest”, geeft ook Missipo toe. “Maar dat was een goeie les voor Zwitserland. Denemarken heeft getoond hoe een ploeg uit de top 8 moet spelen.” Jaques beseft dat de Red Flames er iets uit moeten leren. “Die nederlaag was ook niet slecht, het was een waarschuwing dat we nog een tandje moesten bijzetten om Zwitserland te kunnen kloppen. Maar ik denk dat we daar klaar voor waren. Nu mogen we ons vooral niet laten gaan en moeten we fit blijven.”

Missipo: "We missen de intensiteit van de interlands"

Voor voetbalsters is topfit blijven in coronatijden geen evidentie. Voor de Red Flames is de lange periode zonder interlands ook een pauze in hun ontwikkeling. “Dat is toch wel een probleem”, vindt Missipo. “Want internationaal spelen is toch nog heel anders. We missen die intensiteit. We kunnen zelfs enkel individueel trainen, hopelijk wordt die situatie snel versoepeld.” “Door de staf van de Flames worden we wel goed begeleid. Zo is de physical coach altijd stand-by voor vragen over trainen enzovoort. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld al een groepsmeeting gehad over de Algarve Cup, en moeten we soms analyses maken en doorsturen. Ze volgen ons dus zeker op en dat moet ook, zodat we klaar zijn als alles wordt hervat.”

Kassandra Missipo

Ik heb astma. Nu heb ik dat heel goed onder controle, maar ik heb wel angst voor het virus. Heleen Jaques

Jaques: "Nu niet het moment om levenskeuzes te maken"

Missipo verlaat aan het einde van het seizoen KAA Gent Ladies, Jaques weet nog niet waar haar toekomst ligt. “Sassuolo is wel geïnteresseerd om mijn contract te verlengen”, zegt de verdedigster. “Ook andere clubs hebben zich gemeld en een terugkeer naar België kan zeker ook. Maar ik hou het ‘on hold’. Het is nu niet het moment om nu bepaalde levenskeuzes te maken.” “In Italië denken ze er nog aan om de competitie opnieuw op te starten, ook bij de vrouwen.” En dat roept dubbele gevoelens op bij Jaques. “Ik heb astma. Nu heb ik dat heel goed onder controle, maar ik heb er wel angst voor. Als ik het virus te pakken krijg, dan kan dat bij mij wel negatief zijn.” “Dus ik ben wat weigerachtig, al begrijp ik dat ze willen hervatten. De club blijft ons ook doorbetalen, al verdienen we natuurlijk lang niet zoals de mannen, maar toch. Als ik honderd procent zeker ben dat het veilig is, dan zie ik het misschien zitten.”