PSG wil Champions League desnoods afwerken in buitenland

De Ligue 1 zal dit seizoen niet meer worden hervat, "zelfs niet achter gesloten deuren" volgens de minister van Sport. Tot augustus geldt een voetbalverbod in Frankrijk.

PSG zal dus creatief moeten zijn om de kwartfinales van de Champions League, voorlopig op 11 en 15 augustus, te spelen. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi is zelfs bereid om de grens over te steken om zijn ambities in het kampioenenbal waar te maken.

"Als het niet mogelijk is in Frankrijk te spelen, zullen wij onze matchen in het buitenland spelen, en daarbij de meest veilige sanitaire omstandigheden in acht nemen voor onze spelers en de hele staf", aldus de PSG-voorzitter, die de beslissing van de overheid om de Ligue 1 definitief stop te zetten "respecteert".