Officieel: KV Oostende wordt overgenomen door Amerikaanse investeringsgroep

Vorige week kondigde de Oostendse burgemeester Bart Tommelein al aan dat er een akkoord was bereikt tussen de Amerikaanse investeringsgroep PMG, de stad Oostende en Alychlo, de holding van Marc Coucke, ex-voorzitter van Oostende.

Volgens de Oostendenaren stond huidig Anderlecht-voorzitter Coucke een deal met PMG in de weg.



Deze week is de overeenkomst tussen KV Oostende en zijn overnemer PMG defintief afgerond. "Hiermee is de toekomst van KV Oostende verzekerd", schrijft de kustploeg.

"Momenteel wordt sereen en hard gewerkt aan ons licentiedossier dat maandag 4 mei zal worden voorgelegd aan het BAS. Na het behalen van de licentie zal uitgebreider gecommuniceerd worden."

Met dit ondertekend akkoord lijkt KV Oostende gered na weken en maanden van financiële perikelen. In eerste zit kreeg de club 3 weken geleden geen proflicentie voor het Belgische voetbal, omdat de licentieaanvraag gebaseerd was op een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro die door PMG zou worden doorgevoerd.

Omdat de overnamedeal maar niet rond geraakte, vond die injectie toen niet plaats en waren er onvoldoende financiële middelen om de Licentiecommissie te overtuigen. Voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) verwacht Oostende nu wel groen licht te krijgen om ook volgend seizoen in 1A te kunnen spelen.