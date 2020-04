Matz Sels in Frankrijk: "Wrang gevoel dat we competitie niet kunnen afwerken"

Met 8 clean sheets had Sels meer dan een aandeel in het knappe parcours van Strasbourg in de Ligue 1. Lang leek het erop dat de doelman op 17 juni de competitie zou kunnen hervatten, tot de Franse regering een streep door het seizoen trok.

"De competitie lag al even stil, dus een grote verrassing was het niet", zegt Sels. "Ik had wel gehoopt dat we nog hadden kunnen voetballen. De gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste, maar het is toch een wrang gevoel dat we de competitie niet kunnen afwerken."

"We waren na twee nederlagen weggezakt naar de elfde plek, maar stonden op 3 punten van de top zes. We konden er zeker nog iets moois van maken. Dan is het extra zuur om het seizoen niet in schoonheid af te sluiten."

"Het zal ook mentaal niet gemakkelijk zijn. We moeten nu proberen om bezig te blijven en in vorm te blijven. Ik hoop vooral dat het coronavirus volgend seizoen niet opnieuw de kop opsteekt."