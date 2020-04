Lierse Kempenzonen wil licentie voor 1B: "We zijn te groot voor amateurklasse"

Een vijftal amateurclubs verdedigt deze week zijn licentiedossier voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS). Ze hopen een plekje in te nemen van de profclubs die worstelen met hun licentiedossier.

Ook Lierse, twee jaar geleden na faillissement uit 1B gezakt en herrezen als Lierse Kempenzonen, voelt zich klaar voor een stap hogerop. Nochtans wist de club dit seizoen maar net zijn vel te redden in de eerste amateurklasse.

"Lierse is een volledig professionele ploeg met een grote aanhang. Alles is aanwezig om een rol te spelen in het Belgische voetbal", zegt voorzitter Luc Van Thillo. "We leven volgens ons budget en doen geen zotten dingen. Dus willen we aangeven bij het BAS dat we klaar staan."

"Veel clubs in 1B zijn niet levensvatbaar, maar buitenlandse investeerders blijven er geld inpompen. Daar moeten betere voorwaarden aan worden gekoppeld. Kijk maar naar Antwerp, een grote meerwaarde voor 1A. Toch heeft het lang moeten vechten in tweede klasse tegen clubs die kunstmatig in leven worden gehouden."

"Lierse is geen Antwerp of Club Brugge, maar heeft wel zijn plaats in het profcircuit. We zijn te groot voor de amateurklasse. Bovendien spelen we alleen maar met Belgische spelers. Ik zie dus niet in waarom we geen proflicentie zouden krijgen."