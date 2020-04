Leclerc: "Ferrari heeft nog wat inhaalwerk op Mercedes als seizoen start"

Mercedes heeft al zes seizoenen op rij de titel bij de constructeurs veroverd. Na een sterke tweede seizoenshelft in 2019 geloofden ze bij Ferrari dat ze in 2020 weer zullen meestrijden voor de wereldtitel, maar tijdens de testdagen in Barcelona begin februari kreeg het vertrouwen toch weer een deuk. Vooral op de rechte stukken waren de Ferrari's trager dan de Zilverpijlen.

"We hadden inderdaad wat moeite tijdens de testdagen, dus we hebben nog wat inhaalwerk op Mercedes als het seizoen start", geeft Charles Leclerc toe. "Of dat ons zal lukken, weet ik niet. Vorig jaar maakten we veel progressie tijdens het seizoen, dus ik geloof dat ook nu de resultaten zullen volgen."

"Het wordt hoe dan ook een moeilijk seizoen omdat er op de ingekorte kalender geen tijd zal zijn om de bolides verder te ontwikkelen. Het werk op het circuit wordt dus belangrijker dan ooit. Vanaf de eerste race zullen we feedback moeten geven aan het team om in de juiste richting te vertrekken."

Het coronavirus heeft de F1-kalender overhoop gehaald. Het voorlopige plan dat op tafel ligt, is om het seizoen te starten in Oostenrijk in het weekend van 3 tot 5 juli. De FIA werkt nog aan een volledige kalender.