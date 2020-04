Golfen vanaf 4 mei, maar enkel na reservatie en zonder clubhouse

De weersverwachtingen voor 4 mei zijn voorlopig niet schitterend, maar als het niet te fel gaat regenen en waaien, verwachten ze in de golfclub van Paal-Beringen een kleine stormloop maandag.

Dat moet natuurlijk gebeuren met respect voor de veiligheidsmaatregelen om elkaar niet te besmetten met het coronavirus. "Eigenlijk is social distancing nooit een probleem in deze sport", zegt Jaak Pieters, vader van golfer Thomas Pieters en voorzitter van de golfclub in Paal-Beringen.

"Sowieso loopt iedereen altijd minstens 2 meter uit elkaar, want een golfstick is al 75 centimer lang en je moet oppassen voor elkaars slag. We weten nu ook aan welke regels we ons allemaal moeten houden."

"Mensen kunnen online een tijdstip reserveren om te golfen. Heel belangrijk is dat ze hun rondje enkel kunnen beginnen op het uur dat ze effectief gereserveerd hebben. De vlag mag ook niet worden vastgepakt en we hebben een systeem waardoor de bal niet helemaal tot beneden in de cup rolt. We mogen ook niet rusten op bankjes, de ballenwassers mogen niet gebruikt worden en het clubhouse zal niet open zijn."

"Mondmaskers zijn niet nodig, want we komen elkaar eigenlijk niet tegen bij golf. En iedereen heeft ook zijn eigen bal om mee te spelen."