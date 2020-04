Frans ministerie van Sport: "Tour de France wordt niet nog eens uitgesteld"

Premier Edouard Philippe maakte vandaag bekend dat de maatregelen in Frankrijk vanaf 11 mei versoepeld worden. Maar grote evenementen kunnen tot 1 september niet doorgaan.



Daardoor was er plots onduidelijkheid over de Tour de France, die op 29 augustus van start gaat. Zou de Tour weer met een week opgeschoven? Of zou de Tour ingekort worden tot 2 weken?



Het Franse ministerie van Sport schonk 2 uur later klare wijn. "Dat de grote sportevenementen tot het einde van augustus niet kunnen doorgaan, betekent niet dat de Tour uitgesteld of geannuleerd wordt", meldt het ministerie. "Maar het kan wel gevolgen hebben voor het aantal toeschouwers."

