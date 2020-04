De Bruyne wil assistrecord: "Begrijp niet waarom assist tegen Arsenal geschrapt is"

Kevin De Bruyne is dit seizoen goed voor officieel 16 assists in de Engelse hoogste klasse. Het record in de Premier League staat op 20 assists, op naam van Thierry Henry in het seizoen 2002-2003.

"Tijdens de hommagewedstrijd voor Vincent Kompany had ik het nog met Henry over dat record. Ik zei Thierry toen dat ik hem dit seizoen zou inhalen", vertelt De Bruyne aan Livescore.



"Om eerlijk te zijn heb ik het gevoel 17 assists achter mijn naam te hebben. Ik weet dat ze er een hebben weggehaald in de partij tegen Arsenal, maar waarom kan ik nog altijd niet zeggen."

De Bruyne heeft ook zijn zinnen gezet op de prestigieuze trofee van PFA Players' Player of the Year, de spelersvakbond kiest dan de Speler van het Jaar. "Ik denk dat ik dit jaar wel een kans maak, maar er zijn andere voetballers die ook sterk presteerden."

"2 jaar geleden had ik de trofee al kunnen winnen, maar ik snap waarom Mo Salah de prijs toen kreeg. Het mooie aan voetbal is dat iedereen een andere mening heeft."

Eden Hazard sleepte de prijs als enige Belg ooit tijdens het seizoen 2014-2015 in de wacht.