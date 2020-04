"Ik mocht Jordan interviewen op voorwaarde dat hij niet moest gaan zitten"

De documentaire "The Last Dance" over de race naar de zesde titel in acht jaar van de Chicago Bulls is momenteel een enorm succes. Het toont het ware gelaat van de man die nog altijd beschouwd wordt als de beste basketbalspeler ter wereld.

Hans Vandeweghe is grote fan van de documentaire, maar had die niet nodig om fan te zijn van de atleet en mens Michael Jordan. In het seizoen waarover de documentaire gaat (1997-1998) was Vandeweghe enkele keren in de VS en daar had hij op een opmerkelijke manier een interview met Jordan.

"Ik heb al die extra camera’s, die trouwens serieus in de weg liepen voor de andere journalisten, gezien waarmee ze deze documentaire gemaakt hebben. Zelf heb ik hem toen ook gesproken."

Jordan: "Ik doe het interview, want de afspraak is gemaakt, maar ik ga niet zitten."

Vandeweghe: "Waarom ga je niet zitten?"

Jordan: "Als ik ga zitten met een buitenlandse journalist, willen alle media hier een interview. Hoe lang ben je hier?"

Vandeweghe: "Anderhalve week"

Jordan: "Oké, dat zijn x-aantal matchen en x-aantal trainingen. Ik zal na elke match en elke training drie minuten met je praten."

"Zo heb ik hem uiteindelijk 11 keer drie minuten geïnterviewd. En wat opvalt, elk woord dat Jordan zegt, is gewoon bruikbaar. Bij sommige atleten moet je veel weggooien van wat ze zeggen in interviews."

"De meeste heel erg goede sporters zijn voor mij ook heel goede vertellers. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Eddy Merckx was een uitzondering, maar ook Mathieu van der Poel is zo iemand. Interviews met Van der Poel zijn niet makkelijk. Jordan daarentegen is vaak verkozen in het mediateam, het team van de best interviewbare NBA-spelers."