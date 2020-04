Valverde betreurt dat grote rondes niet ingekort zijn: "Voor fans volstaat 2 weken"

Alejandro Valverde (Movistar) telt sinds afgelopen weekend 40 lentes. Reden genoeg om zijn licht te laten schijnen op de wielersport in de coronacrisis.

"Het is een heel speciaal jaar. Ik denk dat het geen zin heeft om de grote rondes 3 weken te laten duren, want daardoor zullen we heel diep in het seizoen blijven koersen", vertelt Valverde aan Marca.

"2 weken koers is meer dan voldoende voor de fans om te genieten van een grote ronde. En als je een grote ronde houdt van 2 weken, zullen de toprenners nog altijd komen bovendrijven."

"Maar uiteindelijk hebben ze er anders over beslist en dat moeten we aanvaarden."

Welke wedstrijden Valverde zelf wil rijden in het najaar? "De Tour, het WK en de Vuelta. De Ronde van Vlaanderen rijden wordt moeilijk en Parijs-Roubaix is onmogelijk. In Milaan-Sanremo bestaat er wel een kans dat ik erbij zal zijn."