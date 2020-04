UEFA deelt 4,3 miljoen euro uit aan elke lidstaat: "Trots op de eenheid"

De Uitvoerende Raad van de Europese Voetbalconfederatie gaf groen licht om de voorwaarden voor stortingen via het HatTrick-programma van de UEFA op te heffen. Dat fonds dient normaal gezien om de ontwikkeling van de sport in bepaalde regio's te bevorderen.

"Onze sport kijkt tegen een ongeziene uitdaging aan om om te gaan met de gevolgen van de coronacrisis", legde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin uit.

"De UEFA wil haar leden in deze omstandigheden helpen. Daarom zijn we ermee akkoord gegaan dat tot 4,3 miljoen euro per federatie gebruikt kan worden naar eigen goeddunken."

"Ik geloof dat dit een verantwoorde beslissing is om te helpen. Ik ben trots op de eenheid die het voetbal tijdens deze crisis toont. Ik twijfel er dan ook niet aan dat het voetbal terugkeert zoals voor de crisis."