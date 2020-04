Standard tilt zwaar aan negatieve uitspraken van Orlando Sa over coronacrisis

Orlando Sa ontvluchtte België bij de uitbraak van het coronavirus. De aanvaller van Standard brengt de lockdown door in Portugal, waar de faciliteiten volgens hem beter zijn. In de Portugese media schetste hij afgelopen weekend een heel negatief beeld van de coronacrisis in België.

"De toestand in België is verschrikkelijk", liet hij optekenen in de Portugese krant A Bola. "Er vallen veel doden, vooral in de rusthuizen. Het gezondheidssysteem werkt slecht. Ze hebben te weinig middelen en de regering reageerde ook te laat."

Die uitspraken zijn in het verkeerde keelgat geschoten in Luik. Standard benadrukt dat het geen toestemming heeft gegeven voor een interview. "Het is duidelijk dat Orlando Sa zich persoonlijk uitdrukt, maar als speler van onze club moet hij elk interview melden aan Standard", klinkt het in een persmededeling.

"Het is trouwens niet aan de voetbalwereld of zijn actoren om zich publiekelijk uit te drukken over het algemene beheer van deze gezondheidscrisis door de overheid en de ziekenhuizen", vervolgde Standard. "Het is absoluut noodzakelijk dat iedereen zijn plaats kent. Dit alles zal natuurlijk intern verder opgevolgd worden."