Rafael Nadal raakt nu ook "geblesseerd" in ... virtueel toernooi

Het Masters 1.000-toernooi van Madrid moet het tijdens de coronacrisis stellen met een virtuele editie. Maar ook op het virtuele gravel stelt Rafael Nadal niet teleur. Zijn eerste wedstrijd tegen Dennis Shapovalov sloot hij af met een overwinning.

Tot Nadal voor zijn tweede duel op de PS4 verstek moest geven. "Een rugblessure", verklaarde toernooidirecteur Feliciano Lopez. Dat het om een grapje ging, moest hij later nog eens verduidelijken in een tweet. "We hebben toch een gevoel voor humor nodig", zei hij.