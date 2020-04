Overlevingsstrijd bij sportclubs: "Sterke banden laat je niet verloren gaan"

Sporters snakken naar ‘normaal’, al ziet iedereen in dat het niet meteen kan. Maar zelfs als alles weer normaal wordt, beseffen de sportclubs dat het een uitdaging wordt om meteen verder te doen alsof er niks is gebeurd. Zeker op organisatorisch en financieel vlak wacht de clubs een zware uitdaging.

Vooral het gebrek aan inkomsten hypothekeert de toekomst van vele sportclubs. Geen van de clubs die wij hebben gecontacteerd wil de lidgelden verhogen. "Uit goed fatsoen lijkt het ons niet aangewezen om nu bij sponsors aan te kloppen” zegt Mathieu Verly van Hockey Club Meetjesland. De andere clubs denken daar precies hetzelfde over. Bij voetbalclub SK Grembergen hebben ze al een noodbegroting opgemaakt. Voorzitter Bert Matthijssens: "We verwachten dat onze sponsoring met 30 procent zal verminderen, maar we kunnen dat opvangen." "Als een goede huisvader hebben wij een reserve opgebouwd om moeilijke momenten te counteren en omdat we een grote betrokkenheid hebben van de medewerkers kunnen we rekenen op de goodwill van iedereen." Hij vreest wel dat het niet overal zo is in het provinciaal voetbal. Veel clubs hebben boven hun stand geleefd en die zullen de crisis niet kunnen opvangen. "Misschien is het hoog tijd dat Voetbal Vlaanderen paal en perk stelt aan de soms exuberante bedragen die aan spelers worden betaald in het provinciaal voetbal en dat opneemt in de reglementering."

Misschien is het hoog tijd dat Voetbal Vlaanderen paal en perk stelt aan de soms exuberante bedragen die aan spelers worden betaald in het provinciaal voetbal en dat opneemt in de reglementen. Bert Mathijssens, voorzitter SK Grembergen

"De kantine is om meer dan 1 reden belangrijk"

Voor de eigen inkomsten van de meeste clubs ligt het grootste probleem bij het niet kunnen openhouden van de kantine. Vorig jaar heeft de Zeelse Tennisclub grote investeringen gedaan om de chalet en de sanitaire voorzieningen grondig te vernieuwen. Die gemaakte schulden moeten nu wel afbetaald worden en daarvoor werd gerekend op de inkomsten uit de kantine. Zonder wordt het puzzelen om dat op te lossen. Ook voor volleybalclub Mezo Zottegem is het ontbreken van inkomsten uit de kantine een aderlating. Robby Meulenijzer en Aurélie Verlinden: "Het is in onze sport niet gemakkelijk om grote sponsors binnen te halen. Omdat we een sterke jeugdwerking hebben, is de kantine om meer dan één reden belangrijk." "Ouders, opa’s en oma’s komen supporteren en blijven achteraf iets drinken. Op zaterdag openen we om 10 uur ‘s morgens en tot na middernacht blijven we meestal open." Bij AC Waasland is de omzet van de kantine goed voor een kwart van de inkomsten. Het bestuur heeft daarom meteen ingegrepen. De geplande dakwerken zijn al uitgesteld om de financiële put niet nog groter te maken.

volleybalclub Mezo Zottegem

"Gedrevenheid voor onze sport verdwijnt niet zomaar"

Toch is overal de wil aanwezig om te overleven op een zo goed mogelijke manier. Al blijft het moeilijk, want bij de ploegsporten moet in deze periode het volgend seizoen voorbereid worden: ploegen samenstellen, nieuwe trainers aanwerven, kalenders opstellen. Dat laatste wordt vooral in het volleybal bijzonder spannend, want daar wil men vanaf volgend seizoen de competitie grondig hervormen. Mocht het onmogelijk zijn om in oktober te kunnen herbeginnen, dan zou de nieuwe kalender helemaal in de soep draaien. Er zijn dus meer vragen dan antwoorden, maar de weerbaarheid en flexibiliteit van een sportclub is verbazend. "De gedrevenheid voor onze sport is er en die verdwijnt niet zomaar", vindt Robby Meulenijzer van Mezo Zottegem. Bij SK Grembergen beaamt voorzitter Matthijssens dat. "Als je een fijne club hebt, is dat een grote familie. Die banden zijn sterk en dat laat je niet zomaar verloren gaan." Dat ze dit jaar niet gauw zullen vergeten, is zeker, maar voor elk van de clubs had het op een andere manier een memorabel jaar kunnen zijn.