Overlevingsstrijd bij sportclubs: "Ik heb vooral te doen met jonge talenten"

De situatie dreigt zelfs de andere richting uit te gaan. AC Waasland vreest een drastische inkrimping van het aantal leden, in het slechtste geval zelfs een halvering: van 600 naar 300 leden.

Ook bij Atletiekclub Waasland weet voorzitter Rudy Verlaeckt uit ervaring dat de Spelen altijd een boost geven qua nieuwe leden. Met wereldtopper Nafi Thiam was er ook daar hoop op een grotere nieuwe instroom dan andere jaren.

"De Red Lions waren hopelijk op weg naar goud in Tokio, maar nu de Olympische Spelen niet doorgaan zal dat onze groei zeker temperen."

2020 kondigde zich nochtans aan als een prachtig sportjaar. "We hadden dit najaar een kleine tsunami aan nieuwe leden verwacht", zegt voorzitter Mathieu Verly van Hockey Club Meetjesland.

"Allerjongsten dreigen hun pril enthousiasme te verliezen"

Vooral bij de heel jonge atleten en de 60-plussers vreest Verlaeckt een terugval, maar hij hoopt tegelijkertijd dat hij ongelijk zal krijgen. Tenzij de situatie weer wordt zoals vroeger, zullen de ouderen niet meer zo snel geneigd zijn om opnieuw in groep te lopen en dan heeft het ook geen zin meer voor hen om lid te blijven.

Bij de jongeren ligt het anders. "Het lijkt alsof ze van de wereld zijn", zegt Verlaeckt. "Ze reageren niet of nauwelijks op mailverkeer." Dat vreest ook Verly van Hockey Club Meetjesland. "De allerjongsten dreigen hun pril enthousiasme voor de hockeysport te verliezen. Het is moeilijk om hen betrokken te houden in deze omstandigheden.”

Ook volleybalclub Mezo Zottegem ondervindt moeilijkheden om contacten te onderhouden. Normaal gezien spreekt iedereen elkaar elke week op de club, nu verloopt die communicatie veel stroever. Met leuke "huiswerk"-filmpjes proberen ze wel de spelers en speelsters te motiveren.

Het creatief omspringen met het huidige gegeven is ook bij Hockey Club Meetjesland belangrijk. "Met een wc-rol en een hockeystick hebben we een ludieke montage in elkaar geknutseld". Het zijn mooie initiatieven, maar het blijft een afkooksel van het echte werk.