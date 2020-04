Ook Belgian Cycling kijkt naar 4 mei (en hekelt "wedstrijd" op 1 mei)

De Interfederale Coördinatiecel, een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen, wacht op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad vooraleer zelf aan de slag te gaan met het oog op het mogelijk hervatten van wielercompetities. Als datum wordt nu 4 mei vooropgesteld.

Een tijdje geleden was al bekendgemaakt dat alle grote evenementen tot 1 september verboden zijn. Over sportwedstrijden (achter gesloten deuren) werd echter nog geen beslissing genomen.

"Wat nu al vaststaat is dat - parallel aan de beslissing die eerder al over de competities werd genomen - alle recreatieve organisaties tot en met 30 juni geschrapt worden. Alle andere lopende maatregelen blijven ook tot en met die datum van kracht", klinkt het maandag in de mededeling van Belgian Cycling.

"De Interfederale Coördinatiecel beklemtoont in afwachting van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad nogmaals dat het van het allergrootste belang is dat clubs, renners én recreatieve fietsers voor uitstappen, individuele en clubtrainingen de richtlijnen van de instanties strikt blijven opvolgen, zodat een mogelijke heropstart van het maatschappelijke leven (sociaal en economisch) niet belemmerd of vertraagd wordt."