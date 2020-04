Napoli-voorzitter De Laurentiis koopt truitje waarmee Mertens recordgoal scoorde

De Fondazione Cannavaro Ferrara, een actie van ex-voetballers Ciro Ferrara en Fabio en Paolo Cannavaro, veilde de voorbije dagen memorabilia van heel wat bekende (ex-)voetballers.

Het trio, dat in Napels geboren is, kon een shirt van Diego Maradona voor liefst 55.000 euro wegschenken.

Maar ook Dries Mertens deed zijn duit in het zakje. De Rode Duivel scoorde eind februari in de Champions League tegen Barcelona zijn 121e doelpunt in de kleuren van Napoli, een evenaring van het clubrecord van Marek Hamsik.

Mertens stond het truitje af aan het goeie doel - inwoners van Napoli die getroffen zijn door het coronavirus - en de koper van Mertens' shirt is geen onbekende.

Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis maakte op Twitter bekend dat hij - in naam van zijn club - het shirt heeft kunnen strikken. Prijskaartje: 15.000 euro.

"Dit belangrijke truitje blijft dus thuis in Napoli en levert een bijdrage op voor wie het nodig heeft in deze moeilijke tijden", schrijft hij.

Misschien kadert de zet van De Laurentiis wel in een charmeoffensief. Mertens is einde contract bij Napoli en de onderhandelingen over een verlengd verblijf slepen al een hele tijd aan.