KBVB wil slaapkwaliteit van de Rode Duivels en de Red Flames opkrikken

Onder het motto "wie goed slaapt, presteert beter" gaan slaapexperts Olivier Mairesse en Johan Newell van de VUB de slaapkwaliteit analyseren en waar nodig verbeteren. Dit met het oog op het optimaliseren van de sportieve prestaties en het algemene welzijn van de speelsters, stafleden en scheidsrechters.

"Naast een goeie fysieke conditie en mentale sterkte heeft ook de hoeveelheid slaap en de kwaliteit ervan een grote invloed op de prestaties en de resultaten", lichten VUB-professoren Mairesse en Newell toe.

"Een aanpak op maat zoals de onze is belangrijk omdat de effecten van slaaptekort op het functioneren van een speler sterk geïndividualiseerd is."

Ook binnen de Belgische voetbalbond is men verheugd met de samenwerking. "Slaap is naast voeding en hydratatie de belangrijkste strategie voor een atleet om te recupereren. We weten uit onderzoek dat een verminderde slaapkwaliteit leidt tot een mindere bereidheid en een verhoogd risico op blessures."

"Daarnaast stellen we klinisch regelmatig slaapmoeilijkheden vast bij elite voetballers en referees, zeker voor en na een belangrijke wedstrijd", aldus Philippe Rosier, Health & Performance manager van de nationale ploegen.

Roberto Martinez, bondscoach en technisch directeur van de KBVB, benadrukt het belang van wetenschappelijke ondersteuning.

"Die zullen we in de toekomst nog meer nodig hebben en dit in meer domeinen dan we zouden denken. Deze individuele aanpak en de begeleiding die we van deze experts hierbij krijgen, zal ertoe leiden dat onze spelers en speelsters maximaal uitgerust kunnen presteren", zegt Martinez.