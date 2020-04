Hayman over virtuele races: "Kleine afwijkingen op resultaten moeten we erbij nemen"

"Op het ene platform is er drafting, op het andere niet"

In Parijs-Roubaix 2016 klopte Mathew Hayman verrassend Tom Boonen op de Vélodrome. Het geheim van Hayman? Wekenlange arbeid op de rollen in zijn garage.

4 jaar later zijn renners op rollen het enige koersbeeld dat we nog te zien krijgen in het voorjaar. Mathew Hayman keek met belangstelling naar enkele virtuele koersen.

“In tijden waarin er geen koersen zijn, zijn de virtuele wedstrijden een mooi alternatief", zegt Hayman (nu ploegleider bij Mitchelton-Scott). "Het is natuurlijk wel wat jammer dat de wedstrijden op verschillende platformen gereden worden."

"De virtuele Ronde van Vlaanderen was op Bkool, de virtuele Ronde van Zwitserland op Rouvy, terwijl veel mensen dan weer fietsen op Zwift. Ieder platform heeft zijn eigen specialiteit. Het ene platform zet in op een waarheidsgetrouwe weergave van de omgeving, het andere platform biedt dan weer heel goede trainingsschema’s.”

Ook het koersverloop is anders op de verschillende platformen. “In de virtuele Ronde van Zwitserland kwamen de tijdrijders telkens naar voren. Dat is geen toeval, want op dat platform is er geen drafting. Je haalt dus geen voordeel door in de wielen te zitten."

"In de virtuele Ronde werd er wel rekening gehouden met drafting, net als op Zwift. Je hebt dan meer het gevoel dat je in een peloton rijdt."

"Doordat er drafting is, wint ook niet altijd de sterkste renner. Je moet het meer tactisch spelen, je moet opschuiven voor een klim en je moet weten wanneer je vooraan moet zitten. Het maakt zelfs een verschil uit als je in een kleine of een grote groep rijdt. Dat was niet het geval in de virtuele Ronde van Zwitserland."