Gemarkeerde ballen, geen contact... Deze regels moeten tennisclubs volgen

In de eerste fase mag alleen outdoor worden gespeeld en is alleen enkelspel mogelijk. "Dat is de belangrijkste richtlijn", zegt Kooken. "Er wordt ook gespeeld met gemarkeerde ballen, zodat spelers weten welke ballen ze mogen oprapen."

"Belangrijk dat deze periode niet te lang duurde"

Veel tennisclubs krijgen wat ademruimte nu de leden weer welkom zijn. "Tennisclubs beschikken over een grote infrastructuur, waar ze zelf de taxen en verzekeringen voor moeten betalen", zegt Kooken. "Het was dus belangrijk dat deze periode niet te lang duurde."

"Op 10 maart zaten we 5.000 leden boven ons recordjaar van vorig jaar. Twee weken geleden zaten we plots 30.000 leden achter. Zo snel kan het verval dus optreden. Maar als we deze richtlijnen goed volgen, dan krijgen we de kortste weg naar de versoepeling van de maatregelen."