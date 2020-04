Ganna denkt aan werelduurrecord Campenaerts: "Zal het voorstellen aan Ineos"

Ganna: "Records zijn er om gebroken te worden"

Filippo Ganna staat te boek als een van de talentvolste hardrijders in het wielerpeloton. De 23-jarige Italiaan van Ineos veroverde vorig jaar brons op het WK tijdrijden, na Rohan Dennis en Remco Evenepoel. Op de piste is hij de keizer van de individuele achtervolging.

"Ik krijg ook vaak de vraag of ik eens niet een werelduurrecordpoging zou ondernemen. En tijdens deze quarantaine heb ik daar al geregeld aan gedacht", vertelt Ganna aan Tuttobiciweb.

"Ik zou graag eens eens een poging doen, ook al is het niet vanzelfsprekend. Met 55,089 km heeft Victor Campenaerts de lat op een absurd hoog niveau gelegd. Maar uitdagingen zijn er om aan te gaan en records moeten worden gebroken."

"Als er meer duidelijkheid is over welke koersen we dit jaar nog kunnen rijden, zal ik het de ploeg voorstellen. En als er tijd voor is, waarom zou ik het dan niet proberen?"

Ganna moet er zich wel nog specifiek op toeleggen. "Ik weet niet welk soort inspanning het is. In gewone tijdrijtten moet je fysiek al tot het uiterste gaan. En Wiggins, een Tour-winnaar nota bene, zei dat het de zwaarste inspanning was uit zijn leven."