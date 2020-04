FIFA stelt voor om 5 wissels toe te laten tot eind 2021

Door de coronacrisis liggen de voetballers al 6 weken stil, op wat trainingen thuis of in kleine groepjes op de club na. Als straks de competities weer hervatten - wat het plan is van minstens de grote 5 en de UEFA - wil de FIFA tegemoet komen aan de drukke wedstrijdkalender en de verstoorde trainingsperiode van de voorbije maanden.

Om de voetbalvedetten te beschermen tegen blessures zullen er meer wissels per match mogen doorgevoerd worden: 5 in plaats van 3. De International Football Association Board (IFAB), die de spelregels beheert, moet nog zijn fiat geven, maar wellicht gebeurt dat. Daarna moeten de Liga's de reglementswijziging aanvaarden.



De FIFA bevestigde het voorstel, nadat de Engelse krant "The Sun" het nieuws naar buiten gebracht had. De maatregel zou gelden tot eind 2021. De nieuwe regel zou ook van toepassing zijn voor nationale teams en dus ook het uitgestelde EK voetbal. Daarvoor moet de UEFA wel nog zijn akkoord geven. Bij verlengingen zou nog een extra wissel toegestaan worden.

"The Sun" stelde ook dat teams wel slechts 3 "momenten" mogen gebruiken om spelers te wisselen. Vijf individuele wissels doorvoeren zou dus niet mogelijk zijn.