F1: Franse GP geschrapt, WK opent wellicht begin juli in Oostenrijk

Daarnaast zijn er nog de internationale reisrestricties die verplaatsingen van teams en piloten zo goed als onmogelijk maken. "De veiligheid en gezondheid van partners en iedereen in de F1 komt op de eerste plaats", zo klinkt het in de mededeling.

Vanochtend maakte de Franse organisatie van de race op 28 juni in Le Castellet definitief bekend dat er in 2020 geen F1-auto zal bollen op het Paul Ricard-circuit. De Franse coronamaatregelen houden dat tegen. Tot midden juli is er een verbod op massabijeenkomsten en achter gesloten deuren organiseren lijkt niet haalbaar.

De coronacrisis schopt elke mogelijke sportieve kalender door elkaar. Het WK F1, dat op 15 maart in Australië had moeten beginnen, is nog niet afgetrapt. De kalender schoof altijd maar op, uiteindelijk zal de 11e Grote Prijs de eerste worden.

"Nog 15 à 18 races, eindigen in december"

De F1 werkt aan een alternatieve kalender. In plaats van 22 races hoopt Carey er nog 15 à 18 te rijden dit seizoen. Sommige races zullen dus een andere plaats krijgen op de kalender. Die nieuwe kalender wordt zo snel mogelijk verwacht.



De Iers-Amerikaanse F1-topman gaf al een klein beetje prijs: "In Europa willen we in juli beginnen te racen om er vervolgens door te gaan tot begin september. De eerste race zou dan in Oostenrijk gehouden worden." Of België - origineel gepland op 30/8 is er nog geen zekerheid.



"In september, oktober en november willen we ons verplaatsen naar Eurazië, Azië en Amerika om het seizoen tot slot in december in de Golf te beëindigen, met Bahrein voor de traditionele afsluiter in Abu Dhabi. In totaal zouden we zo tot 15 à 18 races moeten komen", aldus Chase Carey.