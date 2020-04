Dennis Rodman: excentriek en onbegrepen, maar ook onmisbaar op het veld

De voormalige NBA-speler had onder meer een stormachtige relatie met popster Madonna en in The Last Dance is ook te zien hoe hij tijdens het seizoen stoom ging aflaten in Las Vegas, aan de zijde van Playboy-model Carmen Electra.

"Een van de slimste spelers"

De vlucht naar Las Vegas was typerend voor de rusteloze ziel Dennis Rodman, die voortdurend vocht tegen zijn demonen. Toch konden toppers als Michael Jordan en Scottie Pippen doorheen de tattoos, gekleurde haardossen en piercings kijken, want het talent van Rodman stond buiten kijf.

De beste rebounder

Want ondanks zijn opvallende levensstijl was Dennis Rodman op het veld wel de ultieme ploegmaat. Eentje die al het vuile werk opknapte, snoeihard kon verdedigen en zich als geen ander bekwaamde in het plukken van rebounds. "Wellicht de beste rebounder van alle forwards in de NBA-geschiedenis", luidt het in zijn bio op de NBA-website.

Vriendschap met Kim Jong-un

De voorbije jaren kwam hij regelmatig in de actualiteit door zijn innige vriendschap met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Rodman ging verschillende keren op bezoek in Noord-Korea en zou naar verluidt ook tussenpersoon gespeeld hebben tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump.

Ook na zijn spelerscarrière bleef Dennis Rodman de spotlights opeisen. Hij acteerde onder meer in enkele (geflopte) films en waagde even zijn kans als worstelaar.

"Zonder basketbal was ik misschien dood geweest"

Rodman wordt wel eens omschreven als een van de meest onderschatte spelers in de NBA-geschiedenis, maar de Hall of Fame is toch niet blind gebleven voor zijn verdiensten. In 2011 werd hij opgenomen in het rijtje met de allergrootste spelers in de basketbalgeschiedenis.

Tijdens zijn speech kreeg de basketbalwereld de breekbare kant van Rodman te zien. De voormalige toprebounder kon het aan de zijde van ex-Bulls-coach Phil Jackson amper droog houden in een speech die recht uit het hart kwam.

"Ik heb nooit gespeeld voor het geld of om beroemd te worden", snikte Rodman. "Basketbal heeft me heel veel gegeven. Zonder het spelletje was ik misschien wel dood geweest of een drugdealer geworden. Het was een lange weg met veel hindernissen, maar het harde werk heeft me hier gebracht."